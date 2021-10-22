22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı!

Bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki Başakşehir, Beylikdüzü, Üsküdar, Bahçelievler gibi çeşitli ilçelerde kısa ve uzun süreli su kesintileri meydana geldi. İSKİ tarafından yayınlanan 22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi sürekli olarak güncelleniyor ve mevcut kesintilerin başlama ve bitiş saatleri duyuruluyor. İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı ile "sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı haberimizde. İşte merak edilenlerin yanıtı!

22 EKİM CUMA İSKİ GÜNCEL SU KESİNTİLERİ LİSTESİ SON DAKİKA!