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Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:41

22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı!

22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı!

Bugün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde kısa ve uzun süreli su kesintileri meydana gelecek. Yaşanan ve yaşanacak su kesintileri İSKİ su kesintisi duyuruları kapsamında açıklanırken, vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor. Bulunduğu bölgede bir arıza olup olmadığını merak eden vatandaşlar, İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı üzerinden araştırma yapıyor. Nerelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi!

Bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki Başakşehir, Beylikdüzü, Üsküdar, Bahçelievler gibi çeşitli ilçelerde kısa ve uzun süreli su kesintileri meydana geldi. İSKİ tarafından yayınlanan 22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi sürekli olarak güncelleniyor ve mevcut kesintilerin başlama ve bitiş saatleri duyuruluyor. İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı ile "sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı haberimizde. İşte merak edilenlerin yanıtı!

22 EKİM CUMA İSKİ GÜNCEL SU KESİNTİLERİ LİSTESİ SON DAKİKA!

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Sütlüce Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 22.10.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah,Salacak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı!
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