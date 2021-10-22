22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı!

Bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki Başakşehir, Beylikdüzü, Üsküdar, Bahçelievler gibi çeşitli ilçelerde kısa ve uzun süreli su kesintileri meydana geldi. İSKİ tarafından yayınlanan 22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi sürekli olarak güncelleniyor ve mevcut kesintilerin başlama ve bitiş saatleri duyuruluyor. İSKİ su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranı ile "sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı haberimizde. İşte merak edilenlerin yanıtı!
22 EKİM CUMA İSKİ GÜNCEL SU KESİNTİLERİ LİSTESİ SON DAKİKA!
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocasinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 10:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 09:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kayabaşı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 11:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 10:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sütlüce Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 11:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fenerbahçe Mah,Caddebostan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 10:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zekeriyaköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 09:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimiye Mah,Salacak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 10:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.10.2021 10:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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