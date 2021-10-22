Alec Baldwin kimdir? Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri

Oscar ödülüne aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri esnasında bir kazaya karıştı. Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan kurşunlardan biri 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e isabet etti ve yönetmenin ölümüne neden oldu. Hollywood'da meydana gelen bu trajedi üzerine, gündemi yakından takip edenler "Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri de merak ediliyor. İşte olaya ilişkin detaylar ve merak edilenler.

ALEC BALDWİN KİMDİR?

3 Nisan 1958'de Massapequa'da dünyaya gelen Amerikalı oyuncunun tam adı Alexander Rae Baldwin'dir. 1993-2002 yılları arasında Kim Basinger ile evli olan Baldwin 2012 yılında evlendiği Hilaria Thomas ile birlikteliğini sürdürmektedir. Bu evliliklerden Ireland Eliesse, Carmen Gabriela, Rafael, Leonardo, Romeo ve Eduardo isimli 7 çocuğu vardır. Ünlü isim, Beetlejuice, Köstebek, Görevimiz Tehlike, İlişki Durumu Karışık gibi pek çok yapımda rol aldı.