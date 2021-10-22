Alec Baldwin kimdir? Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri

Oscar ödülüne aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri esnasında bir kazaya karıştı. Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan kurşunlardan biri 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e isabet etti ve yönetmenin ölümüne neden oldu. Hollywood'da meydana gelen bu trajedi üzerine, gündemi yakından takip edenler "Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri de merak ediliyor. İşte olaya ilişkin detaylar ve merak edilenler.
ALEC BALDWİN KİMDİR?
3 Nisan 1958'de Massapequa'da dünyaya gelen Amerikalı oyuncunun tam adı Alexander Rae Baldwin'dir. 1993-2002 yılları arasında Kim Basinger ile evli olan Baldwin 2012 yılında evlendiği Hilaria Thomas ile birlikteliğini sürdürmektedir. Bu evliliklerden Ireland Eliesse, Carmen Gabriela, Rafael, Leonardo, Romeo ve Eduardo isimli 7 çocuğu vardır. Ünlü isim, Beetlejuice, Köstebek, Görevimiz Tehlike, İlişki Durumu Karışık gibi pek çok yapımda rol aldı.
ALEC BALDWİN FİLMLERİ
|Yıl
|Başlık
|Rol
|1987
|Forever, Lulu
|Buck
|1988
|She's Having a Baby
|Davis McDonald
|Beterböcek
|Adam Maitland
|Babanın Metresi
|Frank de Marco
|Çalışan Kız
|Mick Dugan
|Talk Radio
|Dan
|1989
|Great Balls of Fire!
|Jimmy Swaggart
|1990
|Kızıl Ekim
|Jack Ryan
|Miami Blues
|Frederick J. Frenger Jr.
|Alice
|Ed
|1991
|The Marrying Man
|Charley Pearl
|1992
|Prelude to a Kiss
|Peter Hoskins
|Glengarry Glen Ross
|Blake
|1993
|Malice
|Dr. Jed Hill
|1994
|The Getaway
|Carter 'Doc' McCoy
|The Shadow
|Lamont Cranston/Gölge
|1995
|İki Metelik
|Anlatıcı (ses)
|1996
|The Juror
|Mark Cordell/Öğretmen
|Heaven's Prisoners
|Dave Robicheaux
|Ghosts of Mississippi
|Bobby DeLaughter
|1997
|Road to Manhattan
|Al Capone
|The Edge
|Robert Green
|1998
|Thick as Thieves
|Mackin
|Mercury Rising
|Yarbay Nicholas Kudrow
|1999
|Aşk Engel Tanımaz
|Jeff King
|Outside Providence
|İhtiyar adam Dunphy
|Scout's Honor
|Todd Fitter
|2000
|The Acting Class
|Kendisi
|Thomas and the Magic Railroad
|Bay Biletçi
|State and Main
|Bob Barrenger
|2001
|Pearl Harbor
|Yarbay James Doolittle
|Kediler ve Köpekler
|Butch (ses)
|Final Fantasy: The Spirits Within
|Gray Edwards (ses)
|Tenenbaum Ailesi
|Anlatıcı (ses)
|2002
|The Adventures of Pluto Nash
|Michael Zoroaster Marucci
|2003
|The Cooler
|Sheldon "Shelly" Kaplow
|The Cat in the Hat
|Lawrence "Larry" Quinn
|Shortcut to Happiness
|Jabez Stone
|Brighter Days
|Kendisi
|2004
|Along Came Polly
|Stan Indursky
|Göklerin Hakimi
|Juan Trippe
|SüngerBob KarePantolon Filmi
|Tetikçi Dennis (ses)
|The Last Shot
|Joe Devine
|2005
|Elizabethtown
|Phil DeVoss
|Fun with Dick and Jane
|Jack McCallister
|2006
|Mini's First Time
|Martin Tennan
|Köstebek
|George Ellerby
|Running with Scissors
|Norman Burroughs
|Kirli Sırlar
|Sam Murach
|2007
|Erkekleri Tavlama Sanatı
|Archie Knox
|Brooklyn Rules
|Caesar Manganaro
|2008
|My Best Friend's Girl
|Profesör Turner
|Madagaskar 2
|Aslan Makunga (ses)
|Lymelife
|Mickey Bartlett
|2009
|Kız Kardeşimin Hikayesi
|Campbell Alexander
|It's Complicated
|Jacob Adler
|2011
|Hick
|Beau
|2012
|Rock of Ages
|Dennis Dupree
|To Rome with Love
|John
|Efsane Beşli
|Noel Baba (ses)
|2013
|Mavi Yasemin
|Harold "Hal" Francis
|2014
|Torrente 5: Operación Eurovegas
|John Marshall
|Unutma Beni
|Dr. John Howland
|2015
|Aloha
|General Dixon
|Görevimiz Tehlike 5
|Alan Hunley
|Doğruyu Söyle
|Dr. Julian Balies
|2016
|Back in the Day
|Gino Fratelli
|Andron
|Adam
|Paris Can Wait
|Michael
|Blind
|Bill Oakland
|Rules Don't Apply
|Robert Maheu
|2017
|Patron Bebek
|Patron Bebek (ses)
|The Private Life of a Modern Woman
|Dedektif McCutcheon
|2018
|The Public
|Dedektif Bill Ramstead
|Karanlıkla Karşı Karşıya
|Dr. Kennebrew Beaureguard
|Görevimiz Tehlike 6
|Alan Hunley
|Bir Yıldız Doğuyor
|Kendisi
|2019
|Before You Know It
|Peter
|Drunk Parents
|Frank Teagarten
|Crown Vic
|Yok
|Motherless Brooklyn
|Moses Randolph
|Arctic Dogs
|PB (ses)
|2020
|Beast Beast
|Yok
|Pixie
|Peder Hector McGrath
|Chick Fight
|Jack Murphy
|2021
|The Boss Baby: Family Business
|Patron Bebek (ses)
ALEC BALDWİN YANLIŞLIKLA GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ ÖLDÜRDÜ
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust isimli film için New Mexico'da çekimdeyken elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermeiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e isabet etti. Western tarzı filmin çekimleri sırasında ateşlenen silah ayrıca yönetmen ve yazar Joel Souza'ya da isabet etti. Souza'nın yaralandığı belirtilirken filmin çekimleri durduruldu.