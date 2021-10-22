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Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:16 Son Güncelleme: 22.10.2021 11:16

Alec Baldwin kimdir? Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri

Alec Baldwin kimdir? Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri

Hollywood’un ünlü oyuncularından Alec Baldwin, Rust filmi çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdü. Kullandığı kurusıkı silahtan çıkan mermilerle Halyna Hutchins adlı görüntü yönetmeni öldü, bir set çalışanı ise yaralandı. Kazanın ardından pek çok kişi Alec Baldwin kimdir, hangi filmlerde oynadı gibi sorulara yanıt arıyor. Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

Oscar ödülüne aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri esnasında bir kazaya karıştı. Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan kurşunlardan biri 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e isabet etti ve yönetmenin ölümüne neden oldu. Hollywood'da meydana gelen bu trajedi üzerine, gündemi yakından takip edenler "Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri de merak ediliyor. İşte olaya ilişkin detaylar ve merak edilenler.

ALEC BALDWİN KİMDİR?

3 Nisan 1958'de Massapequa'da dünyaya gelen Amerikalı oyuncunun tam adı Alexander Rae Baldwin'dir. 1993-2002 yılları arasında Kim Basinger ile evli olan Baldwin 2012 yılında evlendiği Hilaria Thomas ile birlikteliğini sürdürmektedir. Bu evliliklerden Ireland Eliesse, Carmen Gabriela, Rafael, Leonardo, Romeo ve Eduardo isimli 7 çocuğu vardır. Ünlü isim, Beetlejuice, Köstebek, Görevimiz Tehlike, İlişki Durumu Karışık gibi pek çok yapımda rol aldı.

ALEC BALDWİN FİLMLERİ

Yıl Başlık Rol
1987 Forever, Lulu Buck
1988 She's Having a Baby Davis McDonald
Beterböcek Adam Maitland
Babanın Metresi Frank de Marco
Çalışan Kız Mick Dugan
Talk Radio Dan
1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart
1990 Kızıl Ekim Jack Ryan
Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.
Alice Ed
1991 The Marrying Man Charley Pearl
1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins
Glengarry Glen Ross Blake
1993 Malice Dr. Jed Hill
1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy
The Shadow Lamont Cranston/Gölge
1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)
1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen
Heaven's Prisoners Dave Robicheaux
Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter
1997 Road to Manhattan Al Capone
The Edge Robert Green
1998 Thick as Thieves Mackin
Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow
1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King
Outside Providence İhtiyar adam Dunphy
Scout's Honor Todd Fitter
2000 The Acting Class Kendisi
Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi
State and Main Bob Barrenger
2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle
Kediler ve Köpekler Butch (ses)
Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)
Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)
2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci
2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow
The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn
Shortcut to Happiness Jabez Stone
Brighter Days Kendisi
2004 Along Came Polly Stan Indursky
Göklerin Hakimi Juan Trippe
SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)
The Last Shot Joe Devine
2005 Elizabethtown Phil DeVoss
Fun with Dick and Jane Jack McCallister
2006 Mini's First Time Martin Tennan
Köstebek George Ellerby
Running with Scissors Norman Burroughs
Kirli Sırlar Sam Murach
2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox
Brooklyn Rules Caesar Manganaro
2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner
Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)
Lymelife Mickey Bartlett
2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander
It's Complicated Jacob Adler
2011 Hick Beau
2012 Rock of Ages Dennis Dupree
To Rome with Love John
Efsane Beşli Noel Baba (ses)
2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis
2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall
Unutma Beni Dr. John Howland
2015 Aloha General Dixon
Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley
Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies
2016 Back in the Day Gino Fratelli
Andron Adam
Paris Can Wait Michael
Blind Bill Oakland
Rules Don't Apply Robert Maheu
2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)
The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon
2018 The Public Dedektif Bill Ramstead
Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard
Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley
Bir Yıldız Doğuyor Kendisi
2019 Before You Know It Peter
Drunk Parents Frank Teagarten
Crown Vic Yok
Motherless Brooklyn Moses Randolph
Arctic Dogs PB (ses)
2020 Beast Beast Yok
Pixie Peder Hector McGrath
Chick Fight Jack Murphy
2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)

ALEC BALDWİN YANLIŞLIKLA GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİ ÖLDÜRDÜ

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust isimli film için New Mexico'da çekimdeyken elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermeiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e isabet etti. Western tarzı filmin çekimleri sırasında ateşlenen silah ayrıca yönetmen ve yazar Joel Souza'ya da isabet etti. Souza'nın yaralandığı belirtilirken filmin çekimleri durduruldu.

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Alec Baldwin kimdir? Rust filmi çekimlerinde kazayla yönetmeni öldüren Alec Baldwin filmleri ve kariyeri
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