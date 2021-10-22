Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu İstanbul’da yapılacak

Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Claus Thomsen, genel kurulun İstanbul'da düzenlenecek olmasının heyecan verici olduğunu söyledi. Gündemdeki bir çok konunun üzerinde duracaklarını belirten Thomas, tüm paydaşların masada olması ve tüm futbol konularının birlikte tartışılmasının önemine de değindi.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, "Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve tüm futbol paydaşlarının temsilcilerinin buluşacağı genel kurulu İstanbul'da organize etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.