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Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:56 Son Güncelleme: 22.10.2021 17:16

Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak

Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu İstanbul’da yapılacak

Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, 28-29 Nisan'da İstanbul'da yapılacak. Kulüpler Birliği'nin de üyesi olduğu kurulda; FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 senede bir yapmayı planlaması, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA’nın yeni finansal fair çalışması gibi konular değerlendirilecek.

Kulüpler Birliği'nin üyesi olduğu Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, 28-29 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek. Kurulda FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 senede bir yapmayı planlaması, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA'nın yeni finansal fair çalışması gibi bir çok konu masaya yatırılacak.

Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve temsilcilerinin buluşacağı genel kurula katılacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten LaLiga Başkanı Javier Tebas, yerel liglerin çıkarlarının savunulacak olmasının önemine de değindi. Tebas ayrıca LaLiga olarak, Kulüpler Birliği Vakfı ile yakın temaslarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Claus Thomsen, genel kurulun İstanbul'da düzenlenecek olmasının heyecan verici olduğunu söyledi. Gündemdeki bir çok konunun üzerinde duracaklarını belirten Thomas, tüm paydaşların masada olması ve tüm futbol konularının birlikte tartışılmasının önemine de değindi.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, "Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve tüm futbol paydaşlarının temsilcilerinin buluşacağı genel kurulu İstanbul'da organize etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

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Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak
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