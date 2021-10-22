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Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:27 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:27

Camdaki Kız 16.bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Camdaki Kız 16.bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Her hafta Perşembe akşamları Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız son bölümü izlemek isteyenler “Camdaki Kız 16.bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm izle!” araştırması yapıyor. Dizinin 16.bölümünde; Sedat ve Cana'yı takip eden Feride duruma el atar. Cana'yı sıkıştırıp tehdit eder. Diğer taraftan artık Sedat'ın yaptıkları herkesin gözüne batmaktadır. Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu başlık altından; “Camdaki Kız izle” linki ve dizinin özetine ulaşabilirsiniz.

Camdaki Kız izle! Kanal D ekranlarına her hafta Perşembe akşamları gelen Camdaki Kız 16.bölümü izlemek isteyenler "Camdaki Kız 16.bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm izle!" gibi araştırmalar yapıyorlar. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Öte yandan; Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (16.BÖLÜM)

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır.

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feridelere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler

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Camdaki Kız 16.bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm tamamı kesintisiz izle!
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