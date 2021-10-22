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Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:00 Son Güncelleme: 22.10.2021 09:00

KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ile tercihler nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ile tercihler nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasında KPSS 2021/7 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları alınmaya başlandı. Bugün başlayan süreçle beraber adaylar kılavuzda yer alan koşullar doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Öte yandan “KPSS 2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ile işlemler ÖSYM resmi sitesi üzerinden başladı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı biliniyordu. Adaylar "KPSS 2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" bu noktada sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ve başvuru şartları tarihleri gibi tüm detaylar...

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KILAVUZ YAYINLANDI!

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KILAVUZDA YER ALAN DETAYLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ile tercihler nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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