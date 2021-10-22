KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ile işlemler ÖSYM resmi sitesi üzerinden başladı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı biliniyordu. Adaylar "KPSS 2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" bu noktada sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ve başvuru şartları tarihleri gibi tüm detaylar...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KILAVUZ YAYINLANDI!
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KILAVUZDA YER ALAN DETAYLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ