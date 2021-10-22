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Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:03

Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Perşembe akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması merak konusu oldu. 21 Ekim yayın akışına göre Kanal D’de Camdaki Kız, TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekrana geldi. Gecenin galibi ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Detaylar haberimizde.

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok yapım, reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Bilindiği üzere, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef Türkiye, Camdaki Kız ve Barbaroslar reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 21 Ekim reyting sonuçları hakkında bilgiler

21 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

21 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

20 Ekim'in reyting sonuçları ise şu şekilde...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI (20 EKİM)

  1. KURULUŞ OSMAN
  2. SADAKATSİZ
  3. ESRA EROL'DA
  4. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
  5. SADAKATSİZ (ÖZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI (20 EKİM)

  1. SADAKATSİZ
  2. KURULUŞ OSMAN
  3. MASTERCHEF TÜRKİYE
  4. SADAKATSİZ (ÖZET)
  5. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?
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