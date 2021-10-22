Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız ve Barbaroslar kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok yapım, reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Bilindiği üzere, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef Türkiye, Camdaki Kız ve Barbaroslar reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 21 Ekim reyting sonuçları hakkında bilgiler