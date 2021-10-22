Son dakika haberleri... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Mesajda, "MHK olarak bugün (dün) itibarı ile TFF'ye istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.
Metin Tokat'ın salı günü istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.
YENİ MHK BAŞKANI ADAYI MUSTAFA ÇULCU
Bu arada Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için en kuvvetli adayın eski başkan Mustafa Çulcu olduğu bildirildi.
İŞTE AHMET ÇAKAR'IN ÇARPICI AÇIKLAMALARI: İSTİFANIN ARDINDA ŞANTAJ VAR
"Son 3 günde MHK'de yaşananlar Dallas dizisinde hatta Watergate skandalında bile yaşanmadı. Serdar Tatlı, MHK'yi kurarken tüm üyelerden peşinen imzalı istifa dilekçelerini almış. Yani bir gün isterse herhangi bir üyeyi, o üye istemese bile görevden alma şansı ve imkanı olsun diye böyle bir yola gitmiş. Yani bu antidemokratik yolun adı aslında Şark kurnazlığıdır.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç'un isyanı, Serdar Tatlı'yı zıplattı… Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, "Oğlum, bir safra at, gaz al…" Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti.
SKANDALLARIN SORUMLUSU SEN OLACAKSIN
Metin Tokat'a sorsanız "Ben istifa ettim" diyor. Ya Metin yıllarca yanımda yan hakemlik yaptın, zeki adamsın. Sen istifa ettiğin an tüm ihale üzerine kalacak. Yaşanan tüm hakem skandallarının sorumlusu sen olacaksın. Tabii ki isteyerek istifa etmedin, göreve gelirken peşinen verdiğin istifa dilekçesi işleme konuldu. Metin Tokat'ı tanırım…
Dürüst çocuktur ve akıllıdır. Bu istifa dilekçesi işleme konulduğunda Metin Tokat da haklı olarak isyan etti ve Serdar Tatlı'ya dedi ki; "Ne o! Bütün bu skandalların ihalesini benim üzerime mi bırakacaksın, sen de kendini kurtaracaksın öyle mi! "Konuşurum" dedi, "Elimde bilgi, belge, kaset ne varsa kamuoyuna açıklarım" dedi. En önemlisi "Bizi göreve getirenlerle yaptığın pazarlıklarla ipliğini pazara çıkartırım" dedi. Baktı ki Serdar, Metin Tokat çok ciddi, pabuç pahalı ne yapacağını şaşırdı.
HİÇBİR MHK ÜYESİ KONUŞMAYACAK
Metin Tokat'ın istifasından Serdar Tatlı'nın istifasına kadar geçen 24 saat Türk hakemliğinin en kara, en kirli, kasetlerin, şantajların havada uçuştuğu 24 saat oldu. Altı okka kalbi olan Serdar Tatlı, bırakmak zorunda kaldı. Bırakmasa Metin Tokat konuşacaktı. Şimdi konuşmayacak. Hiçbir MHK üyesi konuşmayacak. Tekrar söylüyorum, Fenerbahçe camiasını kandıran bazı çakallar, Serdar Tatlı'yı kullandılar.
Serdar Tatlı da sıkışınca arkadaşını sattı. Bak Serdar Tatlı, yıllar önce İSKİ skandalında rüşvet alan genel müdürün karısı, eşi kendinden boşanmak istediğinde bir konuştu, iktidar düştü. Pek tabii ki seninle ilgili rüşvet gibi bir şey ima etmiyorum ama bundan sonra gelecek MHK'lara talimatımdır, Serdar Tatlı'yı bırakın maçlara gözlemci, temsilci, top toplayıcı bile yaparsanız aklınızı alırım."