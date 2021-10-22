Trabzonspor’un Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Hamsik ve Cornelius’tan iyi haber...

Süper Lig'in 10. hafta heyecanı bugün başlıyor. Trabzonspor ile Göztepe yarın saat 19:00'da İzmir'de karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.
MAREK HAMSİK VE CORNELİUS KADRODA YER ALDI
Trabzonspor'da son olarak Fenerbahçe maçında riske edilmeyerek kadroya alınmayan Marek Hamsik, Göztepe maçında forma giyecek. Diğer yandan eşinin doğumu sebebiyle izinli olan Cornelius da kadorda yer aldı.
NWAKAEME VE BRUNO GİBİ OYUNCULAR YOK
Trabzonspor'da açıklanan kadroda 6 oyuncu yer almadı. Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ve Bruno Peres kadroda yer almayan isimler arasında. Öte yanda sakatlıkları bulunan Trondsen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita kadroda yer almayan diğer isimler.
TRABZONSPOR'DA 2 SAKATLIK ŞOKU!
Trabzonspor: "Takımımızın dün yaptığı idman sonrası sol kasığında gerilme hisseden Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır"
Bordro-mavili kafilede bulunan 21 futbolcu şöyle:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan, Dorukhan, Vıtor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Ahmetcan, Denswill, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Berat, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Djaniny."
Trabzonspor'un yarınki mücadeleye de şu 11'le çıkması bekleniyor:
"Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil - Hamsik, Berat, Gervinho, Bakasetas, Abdülkadir Ömür - Djaniny."