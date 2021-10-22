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Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:22 Son Güncelleme: 22.10.2021 16:49

Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Hamsik ve Cornelius'tan iyi haber...

Trabzonspor’un Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Hamsik ve Cornelius’tan iyi haber...

Süper Lig'in 10 haftasında lider Trabzonspor, yarın İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Maç öncesi açıklanan kamp kadrosunda sakatlığı geçen Marek Hamsik ve eşinin doğumu sebebiyle izin alıp geri dönene Andreas Cornelius kadroda yer aldı. Trabzonspor'da 6 oyuncu eksik.

Süper Lig'in 10. hafta heyecanı bugün başlıyor. Trabzonspor ile Göztepe yarın saat 19:00'da İzmir'de karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

MAREK HAMSİK VE CORNELİUS KADRODA YER ALDI

Trabzonspor'da son olarak Fenerbahçe maçında riske edilmeyerek kadroya alınmayan Marek Hamsik, Göztepe maçında forma giyecek. Diğer yandan eşinin doğumu sebebiyle izinli olan Cornelius da kadorda yer aldı.

NWAKAEME VE BRUNO GİBİ OYUNCULAR YOK

Trabzonspor'da açıklanan kadroda 6 oyuncu yer almadı. Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ve Bruno Peres kadroda yer almayan isimler arasında. Öte yanda sakatlıkları bulunan Trondsen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita kadroda yer almayan diğer isimler.

TRABZONSPOR'DA 2 SAKATLIK ŞOKU!

Trabzonspor: "Takımımızın dün yaptığı idman sonrası sol kasığında gerilme hisseden Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır"

Bordro-mavili kafilede bulunan 21 futbolcu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan, Dorukhan, Vıtor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Ahmetcan, Denswill, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Berat, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Djaniny."



Trabzonspor'un yarınki mücadeleye de şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil - Hamsik, Berat, Gervinho, Bakasetas, Abdülkadir Ömür - Djaniny."

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Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Hamsik ve Cornelius'tan iyi haber...
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