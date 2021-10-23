23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 23 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak paylaşılan korona son durum (bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu) verilerini öğrenmek isteyenler "23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya yoğun olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: 23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

23 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları belli olduğunda burada olacak.