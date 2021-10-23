23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 23 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak paylaşılan korona son durum (bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu) verilerini öğrenmek isteyenler "23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya yoğun olarak devam ediyor.
23 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları belli olduğunda burada olacak.
VAKA SAYISI: 28 bin 192
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302
VAKA SAYISI: 28 bin 465
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160
VAKA SAYISI: 29 bin 760
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803
VAKA SAYISI: 30 bin 862
VEFAT SAYISI: 223
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352
VAKA SAYISI: 29 bin 240
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539