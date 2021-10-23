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Giriş Tarihi: 23.10.2021 19:08 Son Güncelleme: 23.10.2021 19:08

23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 23 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları

23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 23 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Ülkemizde ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan en son corona virüsü tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 28 bin 192 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka-vefat verileri merak edilerek “23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak paylaşılan korona son durum (bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu) verilerini öğrenmek isteyenler "23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya yoğun olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: 23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

23 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları belli olduğunda burada olacak.



22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 192

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 465

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160

20 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 760

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803

19 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 862

VEFAT SAYISI: 223

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352



18 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 240

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539

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23 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 23 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
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