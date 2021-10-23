Dikey Geçiş Sınavı kapsamında ilk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için ikinci bir yerleştirme süreci gerçekleştirildi. Bu yerleştirmelerin sonuçları ise binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvuruların sonuçları için nefesler tutulurken, adaylar DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. 2021 DGS ek yerleştirme sonucu ayın kaçında açıklanır ve nereden görüntülenir? İşte konuya ilişkin son durum!

2021 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM DGS ek tercih sonuçları için henüz tarih vermedi. Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonucu tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Kurumun geçen yıl sonuçları açıkladığı tarih göz önüne alındığında, sonuçların 28 Ekim Perşembe gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz ÖSYM AİS ekranı haberimizde yer alacak.