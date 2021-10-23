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Giriş Tarihi: 23.10.2021 23:39

Kardeşlerim 25.bölüm izle! ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle!

Kardeşlerim 25.bölüm izle! ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle!

ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kardeşlerim 25.bölüm izlemek isteyenler “Kardeşlerim izle! Kardeşlerim son bölüm izle” gibi aramalar yapıyorlar. Dizinin 25.bölümünde; Akif’in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif’in baskısı da Doruk’un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. İşte Kardeşlerim son bölüm özeti ve bilgiler.

"Kardeşlerim 25.bölüm izle! ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle!" araştırmaları, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. 23 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarına gelen son bölümde; Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir. Bu başlık altından; Kardeşlerim izleme linki ve son bölüm özetine ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (25.BÖLÜM)

"Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına!"

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kardeşlerim 25.bölüm izle! ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle!
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