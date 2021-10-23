"Kardeşlerim 25.bölüm izle! ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle!" araştırmaları, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. 23 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarına gelen son bölümde; Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir. Bu başlık altından; Kardeşlerim izleme linki ve son bölüm özetine ulaşabilirsiniz.
"Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına!"
Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.
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