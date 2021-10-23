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Giriş Tarihi: 23.10.2021 21:49

Manchester City, ilk yarıda galibiyeti aldı! Brighton deplasmanında 5 gollü maç...

AA
Manchester City, ilk yarıda galibiyeti aldı! Brighton deplasmanında 5 gollü maç...

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1 yendi. Manchester City'e İlkay Gündoğan, Phil Foden (2) ve Riyah Mahrez galibiyeti getirdi.

Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Manchester City'yi konuk etti. Konuk takım, 13. dakikada İlkay Gündoğan, 28 ve 31. dakikalarda Phil Foden ve 90+5. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 4-1 galip geldi. Brighton'ın tek golünü 81. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister attı.

Bu sonuçla Manchester City, 20 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 15 puanla 4. sırada kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği Watford, Everton'a konuk olduğu mücadeleyi 5-2 kazandı. Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı. Ligde Crystal Palace-Newcastle United ve Leeds United-Wolverhampton karşılaşmaları 1-1, Southampton-Burnley maçı ise 2-2 beraberlikle sona erdi.

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Manchester City, ilk yarıda galibiyeti aldı! Brighton deplasmanında 5 gollü maç...
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