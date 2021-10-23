Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve 76 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler "23 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 EKİM)

Milli Piyango Online ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;