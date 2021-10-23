Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 23.10.2021 19:32 Son Güncelleme: 23.10.2021 19:32

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen “MPİ Sayısal Loto sonuçları” bugün (23 Ekim) bir kez daha canlı çekilişle belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 76 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında MP TV canlı çekilişinde çekilen kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “23 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorularına cevap aramaya başladı. Milli Piyango Online ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve 76 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler "23 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 EKİM)

Milli Piyango Online ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Ekim Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
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