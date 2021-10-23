Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lider Trabzonspor Göztepe deplasmanında! Sakatlanan Bakasetas ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 23.10.2021 17:29 Son Güncelleme: 23.10.2021 17:48

Son dakika: Lider Trabzonspor Göztepe deplasmanında! Sakatlanan Bakasetas ilk 11'de mi?

Son dakika: Lider Trabzonspor Göztepe deplasmanında! Sakatlanan Bakasetas ilk 11’de mi?

Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 21 puana yükselen ve liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, ligin 10. haftasında bu sezon üst üste kötü sonuçlar alan Göztepe'ye konuk oluyor. Trabzonspor, saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmada 3 puan alarak haftayı lider kapatmayı hedefliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları son hız devam ediyor. Ligde 21 puanla liderliği elinde bulunduran Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny.

CORNELIUS KADRODA, BAKASETAS YOK!

Hafta içi antrenmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe karşısında ilk 11'de yer almıyor. Öte yandan doğum izni alarak ülkesine giden Andreas Cornelius, özel uçakla İzmir'e getirilmişti. Golcü oyuncu, Göztepe maçına ilk 11 başlamasa da kadrodaki yerini aldı.

228 GÜNDÜR NAMAĞLUP

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

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Son dakika: Lider Trabzonspor Göztepe deplasmanında! Sakatlanan Bakasetas ilk 11'de mi?
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