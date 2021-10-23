Son dakika: Lider Trabzonspor Göztepe deplasmanında! Sakatlanan Bakasetas ilk 11’de mi?

Son dakika... Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları son hız devam ediyor. Ligde 21 puanla liderliği elinde bulunduran Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU!
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny.
CORNELIUS KADRODA, BAKASETAS YOK!
Hafta içi antrenmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe karşısında ilk 11'de yer almıyor. Öte yandan doğum izni alarak ülkesine giden Andreas Cornelius, özel uçakla İzmir'e getirilmişti. Golcü oyuncu, Göztepe maçına ilk 11 başlamasa da kadrodaki yerini aldı.
228 GÜNDÜR NAMAĞLUP
Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.