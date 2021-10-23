SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 mağlup olan Roma'da devre arası birçok değişim olacak. Teknik direktörü Jose Mourinho hem yeni transfer istedi hem de takımdan ayrılacak isimlerin listesini yönetime verdi. İngiliz savunma oyuncusu Chris Smalling de bu isimler arasında yer alıyor. Roma, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar kötü başladığı Süper Lig'de son üç maçını kazanarak kendine geldi. Cimbom, Avrupa arenasında üst düzey bir başarı gösteriyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemeyen Galatasaray'da Terim'in en güvendiği oyunculardan biri olan Marcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor.