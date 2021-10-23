Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye'ye çevirdi! Fatih Terim'in prensi...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:47 Son Güncelleme: 23.10.2021 13:54

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye'ye çevirdi! Fatih Terim'in prensi...

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SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 mağlup olan Roma'da devre arası birçok değişim olacak. Teknik direktörü Jose Mourinho hem yeni transfer istedi hem de takımdan ayrılacak isimlerin listesini yönetime verdi. İngiliz savunma oyuncusu Chris Smalling de bu isimler arasında yer alıyor. Roma, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar kötü başladığı Süper Lig'de son üç maçını kazanarak kendine geldi. Cimbom, Avrupa arenasında üst düzey bir başarı gösteriyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemeyen Galatasaray'da Terim'in en güvendiği oyunculardan biri olan Marcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

SON DAKİKA: TARİHİ HEZİMET SONRASI MOURİNHO'DAN YENİ HAMLE!

Hafta içi oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 mağlup oldu.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Bu ağır mağlubiyet sonrası Jose Mourinho basının önünde oyuncularını uyardı ve eleştirdi.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Kadrosunda Rui Patricio, Mancini, Vina, Karsdorp, Pellegrini, Mayoral ve Tammy Abraham gibi önemli isimleri barındıran Roma, özellikle savunma konusunda büyük sıkıntı çekiyor.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Jose Mourinho, devre arasında İngiliz savunma oyuncusu Chris Smalling'in gönderilmesini istedi. Smalling'in Ocak ayında İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Mourinho, takımı atağa kaldıracak sol ayaklı bir stoper istiyor. İtalyan basını geçen hafta Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için teklif yapılacağını açıklamıştı.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

DEVRE ARASINDA GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR

Roma, devre arasında Galatasaray'a 8 milyon Euro değerinde bir teklif yapacak. İtalyan medyasında yer alan habere göre Roma bu transfer için maksimum 10 milyon Euro bütçe ayırdı.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Galatasaray'ın da 12-13 milyon Euro'dan az gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenmiyor. Sezona Giresun'daki kavgayla başlayan Marcao, peş peşe oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla değerini arttırdı.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Kadrosunda Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Smalling, Fazio gibi stoperler bulunan Roma, şampiyonluk yarışında kendilerini ileriye taşıyacak bir futbolcu arıyor.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

MARCAO VE NELSSON SAVUNMASI HİÇ GOL YEMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üç maçta da gol yemedi. Brezilyalı savunmacı Marcao, uzun bir aradan sonra oynadığı Lazio maçında da maçın oyuncusu seçilmişti.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Marcao, Galatasaray ile bir kez Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu bir de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

1996 doğumlu futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 110 maça çıktı, UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Rangers karşılaşmasında bir kez fileleri sarsan Marcao'nun geleceği yakın zamanda belli olacak.

SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçından sonra Marcao hakkında konuşmuş ve Brezilyalı savunmacının kendileri adına çok önemli olduğunu belirtmişti.

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SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye'ye çevirdi! Fatih Terim'in prensi...
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