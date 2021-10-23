SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Jose Mourinho dümeni Türkiye’ye çevirdi! Fatih Terim’in prensi...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar kötü başladığı Süper Lig'de son üç maçını kazanarak kendine geldi. Cimbom, Avrupa arenasında üst düzey bir başarı gösteriyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemeyen Galatasaray'da Terim'in en güvendiği oyunculardan biri olan Marcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor.
SON DAKİKA: TARİHİ HEZİMET SONRASI MOURİNHO'DAN YENİ HAMLE!
Hafta içi oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 mağlup oldu.
Kadrosunda Rui Patricio, Mancini, Vina, Karsdorp, Pellegrini, Mayoral ve Tammy Abraham gibi önemli isimleri barındıran Roma, özellikle savunma konusunda büyük sıkıntı çekiyor.
Jose Mourinho, devre arasında İngiliz savunma oyuncusu Chris Smalling'in gönderilmesini istedi. Smalling'in Ocak ayında İngiltere'ye geri dönmesi bekleniyor.
Mourinho, takımı atağa kaldıracak sol ayaklı bir stoper istiyor. İtalyan basını geçen hafta Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için teklif yapılacağını açıklamıştı.
DEVRE ARASINDA GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR
Roma, devre arasında Galatasaray'a 8 milyon Euro değerinde bir teklif yapacak. İtalyan medyasında yer alan habere göre Roma bu transfer için maksimum 10 milyon Euro bütçe ayırdı.
Galatasaray'ın da 12-13 milyon Euro'dan az gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenmiyor. Sezona Giresun'daki kavgayla başlayan Marcao, peş peşe oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla değerini arttırdı.
Kadrosunda Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Smalling, Fazio gibi stoperler bulunan Roma, şampiyonluk yarışında kendilerini ileriye taşıyacak bir futbolcu arıyor.
MARCAO VE NELSSON SAVUNMASI HİÇ GOL YEMEDİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üç maçta da gol yemedi. Brezilyalı savunmacı Marcao, uzun bir aradan sonra oynadığı Lazio maçında da maçın oyuncusu seçilmişti.
Marcao, Galatasaray ile bir kez Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu bir de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
1996 doğumlu futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 110 maça çıktı, UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Rangers karşılaşmasında bir kez fileleri sarsan Marcao'nun geleceği yakın zamanda belli olacak.
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçından sonra Marcao hakkında konuşmuş ve Brezilyalı savunmacının kendileri adına çok önemli olduğunu belirtmişti.