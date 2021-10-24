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Giriş Tarihi: 24.10.2021

10 numara galibiyet

10 numara galibiyet
ÇAYKUR Rizespor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, 90+11. dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek 10 haftası geride kalan Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini almayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Karadeniz ekibi, 11. dakikada Cemali Sertel'in golüyle öne geçerken, 62'de Umut Bozok penaltıdan bu gole yanıt verdi. Tam maç bitti derken 90+11. dakikada Yasin Pehlivan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde Remy vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği topu Selim Ay boş kaleye göndererek mavi-yeşilli ekibin 3 puan hasretini bitirdi. Rizespor ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Paşa'da Cihat Arslan gitti!
KASIMPAŞA, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığını açıkladı. İkinci haftada Şenol Can'ın yerine göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Cihat Arslan, 10. haftası geride kalan Süper Lig'de gönderilen 10. teknik adam oldu.

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