10 numara galibiyet

ÇAYKUR Rizespor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, 90+11. dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek 10 haftası geride kalan Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini almayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Karadeniz ekibi, 11.dakikada Cemali Sertel'in golüyleöne geçerken, 62'de Umut Bozok penaltıdan bu gole yanıt verdi. Tam maç bitti derken 90+11. dakikada Yasin Pehlivan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde Remy vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiğitopu Selim Ay boş kaleye göndererekmavi-yeşilli ekibin 3 puan hasretinibitirdi. Rizespor ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Paşa'da Cihat Arslan gitti!
KASIMPAŞA, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığını açıkladı. İkinci haftada Şenol Can'ın yerine göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Cihat Arslan, 10. haftası geridekalan Süper Lig'de gönderilen 10. teknik adam oldu.