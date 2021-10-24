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Giriş Tarihi: 24.10.2021 18:44 Son Güncelleme: 24.10.2021 18:52

Liverpool farkı 2'ye çıkardı! Manchester United ilk dakikalarda şoku yaşadı... (CANLI)

Liverpool farkı 2’ye çıkardı! Manchester United ilk dakikalarda şoku yaşadı... CANLI

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleyle sona eriyor. Bu sezon Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Manchester United, ligde şampiyonluk hedefiyle başladı. Ancak özellikle Solskjaer'in yönetiminin eleştirildiği dönemde sezonun en formda ekiplerinden Liverpool'u sahasında ağırlayan Manchester ekibi, ilk dakikalarda gelen gollerle şoku yaşadı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Tüm futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Manchester United-Liverpool karşılaşması, bu akşam saat 18.15'te başladı. Old Trafford'da oynanan zorlu mücadele, Liverpool'un deneyimli orta sahası Naby Keita'nın 5. dakikada attığı golle başladı.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında 1-0 öne geçmeyi başaran Liverpool, Manchester United'a üstünlük sağlamayı başardı. Konuk ekip, 14. dakikada Diogo Jota'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Bu sezon dikkat çeken transferleriyle ligde şampiyonluk hedefleyen Manchester United, henüz beklenen etkiyi gösterebilmiş değil.

Öte yandan Liverpool ise sezona oldukça formda girdi. Özellikle Mohamed Salah'ın öne çıkan performansı, Jurgen Klopp'un işini kolaylaştırıyor.

CANLI | Manchester United 0-2 Liverpool

5' Keita
14' Diogo Jota

Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız...

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Liverpool farkı 2'ye çıkardı! Manchester United ilk dakikalarda şoku yaşadı... (CANLI)
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