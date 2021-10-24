Liverpool farkı 2'ye çıkardı! Manchester United ilk dakikalarda şoku yaşadı... (CANLI)

Tüm futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Manchester United-Liverpool karşılaşması, bu akşam saat 18.15'te başladı. Old Trafford'da oynanan zorlu mücadele, Liverpool'un deneyimli orta sahası Naby Keita'nın 5. dakikada attığı golle başladı.
Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında 1-0 öne geçmeyi başaran Liverpool, Manchester United'a üstünlük sağlamayı başardı. Konuk ekip, 14. dakikada Diogo Jota'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Bu sezon dikkat çeken transferleriyle ligde şampiyonluk hedefleyen Manchester United, henüz beklenen etkiyi gösterebilmiş değil.
Öte yandan Liverpool ise sezona oldukça formda girdi. Özellikle Mohamed Salah'ın öne çıkan performansı, Jurgen Klopp'un işini kolaylaştırıyor.
CANLI | Manchester United 0-2 Liverpool
5' Keita
14' Diogo Jota
Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız...