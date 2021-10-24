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Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:26

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi izleyiciyle buluşacak. İlk filmin de olduğu gibi üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları izleyeceğiz. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ile çevirdiği oyunlar nedeniyle insanları dolandırmakta olup kimse tarafından yakalanmamıştır ve hikaye bu şekilde başlar. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı yapım komedi türünde izleyici karşısına çıkıyor. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ KONUSU NE?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

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Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?
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