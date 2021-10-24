Son dakika haberleri: Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı Sergen Yalçın ve Fatih Terim yorumları

BATSHUAYI BU MAÇTA KADER ADAMI OLUR

Ali Gültiken: Güçlü oyun, Beşiktaş tarafında görünüyor. Oturmuş ve istediği zaman oyuna yön verebilen bir takım olarak daha önde. G.Saray hâlâ hem kadrosunu hem de oyununu bulmaya çalışıyor. Beşiktaş oturmuş oyununun üzerine bu sezon Batshuayi, Alex ve Pjanic gibi üç tane de ekstra oyuncu ilave ederek ciddi bir güç yarattı. Henüz bu futbolcular katkısını oyuna yansıtamasa da derbi maçları bu oyuncular için özel müsabakalar. Farklarını ortaya koymak isteyeceklerdir.