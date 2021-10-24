Son dakika haberleri: Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı Sergen Yalçın ve Fatih Terim yorumları

Son dakika derbi haberleri... Türkiye nefesini tuttu, Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini bekliyor. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Levent Tüzemen, Beşiktaş ile Galatasaray'ın zayıf ve güçlü yönleri ile derbiye damga vurabilecek isimleri değerlendirdi. Usta isimler Sergen Yalçın ve Fatih Terim'le ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
1- Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyunlarına bakarsak bu maçı kim kazanır? Neden?
BATSHUAYI BU MAÇTA KADER ADAMI OLUR
Ali Gültiken: Güçlü oyun, Beşiktaş tarafında görünüyor. Oturmuş ve istediği zaman oyuna yön verebilen bir takım olarak daha önde. G.Saray hâlâ hem kadrosunu hem de oyununu bulmaya çalışıyor. Beşiktaş oturmuş oyununun üzerine bu sezon Batshuayi, Alex ve Pjanic gibi üç tane de ekstra oyuncu ilave ederek ciddi bir güç yarattı. Henüz bu futbolcular katkısını oyuna yansıtamasa da derbi maçları bu oyuncular için özel müsabakalar. Farklarını ortaya koymak isteyeceklerdir.
KEREM HER AN SONUCU DEĞİŞTİRECEK BİR SİLAH
Levent Tüzemen: Derbi, beraberliğe göz kırpıyor. Beşiktaş, geniş alanda oynamayı seven, bu fırsatı yakaladığında da kanatlardan etkili hücum yapan bir takım. G.Saray, Avrupa'daki kompakt oyunu ile hem rakiplerine pozisyon vermedi hem de akıllı ve sabırlı oyunu ile 7 puan topladı. G.Saray, Avrupa'daki oyun modelini sahaya yansıtırsa Beşiktaş'a kesinlikle kaybetmez. Üstelik 70-75 dakika skoru beraberlikte tutarsa son 15 dakikada vites yükseltip maçı kazanabilecek pozisyonları da bulabilir.
2- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın "formda değil" ama derbi havası da farklı olur. Yalçın neyi doğru yaparsa güler?
KRİZ DÖNEMLERİNİN İLACI DERBİ ZAFERİDİR
Ali Gültiken: Kriz dönemlerinin ilacı derbi maçlarıdır. İyi bir sonuç bütün her şeyi pozitife çevirir. Sergen Yalçın da bunun farkında olabilecek kadar tecrübeye sahip. Beşiktaş açısından önemli olan şey, kendi var olan potansiyelini performansa çevirebilmesidir. Bunu yaptığı zaman oyun gücü de ortaya çıkacaktır.
SERGEN YALÇIN UYGULAMA HATASI YAPTI
Levent Tüzemen: Sergen Yalçın'ın formda olmadığına inanmıyorum. Ancak uygulamalarda hata yaptı. Türkiye'de 3 yerli oynatırken Dortmund ve Sporting maçlarında Ersin dışında tamamen yabancılara yer verdi. Bu durum takım içindeki yerli oyuncuları biraz üzmüştür. Ve "hoca bize güvenmiyor mu?" kırgınlığı yaratmıştır. Sergen Yalçın, G.Saray'ın Avrupalı oyununu aşmak için farklı oyuncularla bir kadro ve plan üretmeli.
3- Fatih Terim kulübün hem hocası hem adeta başkanı gibi. Tüm yük sırtında. Terim, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı nasıl mat edebilir?
FATİH TERİM KONTROLLÜ OYUNU SEÇECEK
Ali Gültiken: Fatih hoca, sezon başından beri takımı belli bir noktaya getirmekte zorlanıyor. Bir değişim süreci içerisinde ama henüz süreç tamamlanmış değil. Son Konya maçında gördük ki oyunu bütünü ile elinde tutmakta zorlanıyor. Beşiktaş gibi çok güçlü oyunu olan bir takıma karşı mutlaka önce tedbir sonra çabuk oyuncularla kontra planını tercih edecektir. Özellikle ön tarafta Kerem, Halil ve Emre Kılınç gibi süratli isimleri görebiliriz.
TERİM, AVRUPA'DA TAKIMI AYAĞA KALDIRDI
Levent Tüzemen: Fatih Terim, G.Saray'ın hocası ama başkanı değil. Yönetimler seçimle geliyor teknik adamlar atanıyor.. Terim, G.Saray'da Avrupa'da mükemmel bir oyun planı kurguladı. Maç boyu oyunu iyi okudu, yaptığı hamlelerle G.Saray'ı tekrardan Avrupa'da ayağa kaldırdı. Alınan 7 puan ve oynanan oyun, tamamen Terim'in stratejisidir. G.Saray kazanmak istiyorsa Avrupalı kimliğini sergilemeli.
4- Beşiktaş ve Galatasaray'dan sezon başından bu yana en iyi dörder ismi sayar mısınız?
GALATASARAY'DA HALİL, KEREM VE BERKAN'A DİKKAT
Ali Gültiken: Beşiktaş'ın Josef, Batshuayi, Rosier ve Pjanic. Bu maçta Batshuayi'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum… G.Saray'da sezon başından bu yana bana göre öne çıkan isimler, Halil, Muslera, Kerem ile Berkan oldu.
MARCAO-NELSSON BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR
Levent Tüzemen: Beşiktaş'ta Ersin, Josef, Batshuayi, N'Koudou… Ersin'in yükselen formu ile Batshuayi'nin yükselen hırsı göz kamaştırıyor. G.Saray'da Kerem, son Avrupa maçlarına bakarsak Marcao-Nelsson ve Muslera. Marcao ve Nelsson birbirlerini tamamladı. Danimarkalı oyuncu kendini buldu, Marcao Avrupa'da G.Saray'ın iyi oyununun şifresi oldu. Kerem her an sonucu değiştirebilecek bir silah.
5- Bu derbi Muslera ve Ersin'in maçı olur mu?
MUSLERA BASKI ALTINDA KALIR
Ali Gültiken: Derbilerde atan ve tutan çok önemli. Muslera özellikle G.Saray'ın bu sürecinde çok daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kalıyor. Mutlaka iki kaleciye de iş düşecek ama Muslera'nın daha çok baskı altında kalacağını düşünüyorum.
İKİ KALECİ DE ŞU ANDA ÇOK FORMDA
Levent Tüzemen: Derbinin güvenceleri Muslera ve Ersin olur. Bu iki kaleci de son haftalarda müthiş kurtarışlar yaparak öne çıktı. Muslera'nın tecrübesi, Ersin'in istikrarı derbinin sonucunu etkiler.