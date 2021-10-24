Son dakika! Ordu’da skandal yaşandı! Taraftarlar Kuran-ı Kerim’i konfeti yaptı...

ORDUSPOR KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Orduspor Kulübü'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır.