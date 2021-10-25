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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:10

Göztepe son yılların en kötü sezonunu yaşıyor

DHA
Göztepe son yılların en kötü sezonunu yaşıyor

Süper Lig'de evinde Trabzonspor'a 1-0 yenilen Göztepe son yılların en kötü sezonunu yaşıyor. Ligde 5'inci sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar düşme hattından kurtulamazken, 10'uncu haftalar itibariyle geçmiş yıllarda sergilediği performastan çok uzak kaldı.

Tam 14 yıl sonra 2017-2018'de Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Göztepe, o dönem Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk 10 maçta 17 puan toplayıp haftayı 5'inci sırada tamamladı. Ertesi sezona Bayram Bektaş'la başlayan İzmir temsilcisi 15 puan toplayıp 11'inci haftaya 9'uncu basamakta girdi. Göztepe 2019-2020 sezonunda ise düşüş yaşadı. Göz-Göz, Tamer Tuna'ya başladığı sezonun ilk 10 haftasını 12 puanla 12'nci sırada tamamladı.

Göztepe geçen sezon ise ilk 10 maç itibariyle en iyi performansını yakaladı. Genç teknik adam İlhan Palut'un yönettiği sarı-kırmızılılar 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Göztepe, 10'uncu haftayı 17 puanla 4'üncü sırada bitirdi. Bu sezona ise büyük umutlarla başlayan Göztepe bir türlü taraftarını mutlu edemedi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın 3 maç görev yapıp ayrıldığı sarı-kırmızılılar, 4'üncü hafta başında Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile anlaştı. Ancak bir türlü beklenen sonuçları alamayan Göztepe, 10 maçta 8 puan toplayabildi. Trabzonspor maçını kaybetmesine rağmen taraftarından, sergilenen mücadeleden dolayı alkış alan takım, 11'inci haftaya düşme hattında 18'inci sırada girdi.

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Göztepe son yılların en kötü sezonunu yaşıyor
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