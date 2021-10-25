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Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:01

Kabine Toplantısı canlı izle: A haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanacak!

Kabine Toplantısı canlı izle: A haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı canlı yayın ile izleyiciyle buluşacak. Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde bu hafta iç- dış gündem, koronavirüste vaka ve aşılamada gelinen nokta, fahiş fiyatla ve terörle mücadeledeki son durum ele alınacak. 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında A Haber ekranlarında olacak. Vatandaşlar A Haber canlı yayın izle ekranı ile açıklamayı anbean takip edebilecek. İşte, Kabine Toplantısı canlı izle seçeneği ve A haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları…

Kabine Toplantısı canlı izle ekranı an itibariyle araştırılıyor. 25 Ekim Pazartesi günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ülkemizdeki koronavirüs salgın süreci konuşulacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayın ile açıklanacak. A Haber canlı yayın izle seçeneği ile Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması akşam saatleri ile araştırılacak. İşte A Haber canlı yayın izle ekranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması canlı izle seçeneği…

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI: GÜNDEM YOĞUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

AHaber CANLI YAYIN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00 civarında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

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Kabine Toplantısı canlı izle: A haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanacak!
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