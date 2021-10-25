Kabine Toplantısı canlı izle: A haber canlı izle ekranı ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanacak!

Kabine Toplantısı canlı izle ekranı an itibariyle araştırılıyor. 25 Ekim Pazartesi günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ülkemizdeki koronavirüs salgın süreci konuşulacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayın ile açıklanacak. A Haber canlı yayın izle seçeneği ile Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması akşam saatleri ile araştırılacak. İşte A Haber canlı yayın izle ekranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması canlı izle seçeneği…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00 civarında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.