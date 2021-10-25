Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde şaşırtan kadrolar! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim’in tercihleri...

NELSSON VE MARCAO İLK KEZ!

Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Marcelo, PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında Nelsson ile birlikte oynayan Marcao, Danimarkalı savunmacıyla ilk kez bir lig maçına çıkıyor.

Bu ikilinin UEFA Avrupa Ligi'nde birlikte oynadığı üç maçta da Galatasaray gol yemedi.

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