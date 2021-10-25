Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde şaşırtan kadrolar! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim’in tercihleri...

SON DAKİKA: DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU! UMUT MERAŞ TERCİHİ...
Hem Beşiktaş hem Galatasaray dev maç öncesi 17 puanda. Bu akşam kaybeden takım lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşecek. O nedenle iki takımın da öncelikli hedefi yenilmemek.
Dev maç öncesinde hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, Mostafa yerine Diagne'yi tercih etti.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi
Yedekler: Mert Günok, Montero, Serdar Saatçi, Welinton, Rıdvan, Oğuzhan, Salih, Can, Kenan Karaman, Güven
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Mbaye Diagne
Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan, Luyindama, Ömer, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Barış Alper, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed
NELSSON VE MARCAO İLK KEZ!
Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Marcelo, PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında Nelsson ile birlikte oynayan Marcao, Danimarkalı savunmacıyla ilk kez bir lig maçına çıkıyor.
Bu ikilinin UEFA Avrupa Ligi'nde birlikte oynadığı üç maçta da Galatasaray gol yemedi.
Marcao 8 maç sonra Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11'de! Çarpıcı istatistik...
SERGEN YALÇIN 3 KEZ KAZANDI 4 KEZ KAYBETTİ
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kariyerinde 12 kez Galatasaray'a rakip oldu. Bu maçların üçünü kazanan Sergen Yalçın, dördünde sahadan mağlup ayrıldı. Yalçın, bugün kazanıp galibiyet ile mağlubiyet sayısını eşitlemenin hesaplarını yapıyor.
WELİNTON KESİK YEDİ, NECİP VE UMUR MERAŞ 11'DE!
Sergen Yalçın, Sporting maçı sonrası eleştirilen Brezilyalı savunmacı Welinton'un yerine Necip Uysal'a forma şansı verdi. Tecrübeli oyuncu bu akşam stoper pozisyonunda oynayacak. Aynı zamanda Umut Meraş da Rıdvan'ın yerine sol bekte forma giyecek.
Dev derbiyi Fırat Aydınus yönetiyor.