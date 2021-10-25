Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde şaşırtan kadrolar! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in tercihleri...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:59 Son Güncelleme: 25.10.2021 19:01

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde şaşırtan kadrolar! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in tercihleri...

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde şaşırtan kadrolar! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim’in tercihleri...

Dev derbide Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! İki takımdan maç öncesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in ilk 11'lerinde sürpriz isimler var. İki takım arasında oynanan son 10 maçın beşini Beşiktaş kazandı, iki maç berabere biterken üç kez de Galatasaray kazandı. Fatih Terim, Diagne'ye forma şansı verdi. İşte iki takımdan son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberi... Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Sergen Yalçın, üç yerli oyuncu tercihini Ersin, Umut Meraş ve Necip Uysal'dan yana kullandı. Necip Uysal, Galatasaray karşısında Vida ile birlikte savunmada görev yapacak. Fatih Terim ise forvette Mostafa Mohamed'e forma şansı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU! UMUT MERAŞ TERCİHİ...

Hem Beşiktaş hem Galatasaray dev maç öncesi 17 puanda. Bu akşam kaybeden takım lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşecek. O nedenle iki takımın da öncelikli hedefi yenilmemek.

Dev maç öncesinde hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, Mostafa yerine Diagne'yi tercih etti.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Montero, Serdar Saatçi, Welinton, Rıdvan, Oğuzhan, Salih, Can, Kenan Karaman, Güven

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Mbaye Diagne

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan, Luyindama, Ömer, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Barış Alper, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

NELSSON VE MARCAO İLK KEZ!

Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Marcelo, PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında Nelsson ile birlikte oynayan Marcao, Danimarkalı savunmacıyla ilk kez bir lig maçına çıkıyor.

Bu ikilinin UEFA Avrupa Ligi'nde birlikte oynadığı üç maçta da Galatasaray gol yemedi.

Marcao 8 maç sonra Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11'de! Çarpıcı istatistik...

SERGEN YALÇIN 3 KEZ KAZANDI 4 KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kariyerinde 12 kez Galatasaray'a rakip oldu. Bu maçların üçünü kazanan Sergen Yalçın, dördünde sahadan mağlup ayrıldı. Yalçın, bugün kazanıp galibiyet ile mağlubiyet sayısını eşitlemenin hesaplarını yapıyor.

WELİNTON KESİK YEDİ, NECİP VE UMUR MERAŞ 11'DE!

Sergen Yalçın, Sporting maçı sonrası eleştirilen Brezilyalı savunmacı Welinton'un yerine Necip Uysal'a forma şansı verdi. Tecrübeli oyuncu bu akşam stoper pozisyonunda oynayacak. Aynı zamanda Umut Meraş da Rıdvan'ın yerine sol bekte forma giyecek.

Dev derbiyi Fırat Aydınus yönetiyor.

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Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde şaşırtan kadrolar! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in tercihleri...
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