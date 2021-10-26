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Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:20

POMEM sonuçları erişime açıldı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfası

POMEM sonuçları erişime açıldı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfası

POMEM mülakat sonuçları, uzun bir süredir adayların gündeminde yer alıyor. Sonuçların açıklanmasını bekleyenler gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı’na çevirdi. Daha önceleri 8 bin polis alımı yapılacağı kurum tarafından açıklanmıştı. Üç aşamadan geçerek mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan değerlendirmelerin ardından POMEM sonuçları açıklanacak. İşte 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfası ve bilgiler.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen sözlü mülakatların ardından POMEM sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, konu ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplamda 8 bin polis alımının gerçekleştirileceği polis alımı mülakat süreci bilindiği üzere tamamlanmıştı. Peki; POMEM sonuçları erişime açıldı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfası.

27.DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu adaylara tebliğ niteliğinde olacak.

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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları erişime açıldı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfası
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