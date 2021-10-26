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Giriş Tarihi: 27.10.2021 00:26 Son Güncelleme: 27.10.2021 00:28

Real Madrid efsanesi Guti için Kasımpaşa iddiaları! Adaylardan birisi...

Real Madrid efsanesi Guti için Kasımpaşa iddiaları! Adaylardan birisi...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez için İspanyol basınında Kasımpaşa iddiaları görülmeye başladı. Sezona Şenol Can ile başlayıp Cihat Arslan ile devam eden İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde Cihat Arslan ile de yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışlarına devam eden Kasımpaşa için AS gazetesinden dikkat çeken bir iddia geldi.

Süper Lig'de ilk 10 haftayı iki kez teknik direktör değiştirirek geçiren Kasımpaşa, ligin küme düşme hattında bulunan takımlarından birisi oldu. Son olarak Cihat Arslan ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, sezona Şenol Can ile başlamıştı.

Cihat Arslan'ın ardından teknik direktör için arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Real Madrid efsanesi Guti'yi takımın başına getirmek istiyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, İspanyol teknik adam Kasımpaşa'nın teknik direktörlük için düşündüğü önemli adayların arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a bir etkinlik için gelen Guti, "Ocak ayında başlamak için teklif aldım. Türkiye her zaman aklımda olan bir yer. Teklif gelirse değerlendirebilirim. Orada çalışmak isterim. Teklif almıştım ve hala değerlendiriyorum." diye konuşmuştu.

Bir dönem Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de yardımcılığını yapan Guti, ilk teknik direktörlük tecrübesini İspanyol ekibi Almeria ile yaşamıştı. Genç çalıştırıcı, 22 maçta görev almış ve 9 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşamıştı.

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Real Madrid efsanesi Guti için Kasımpaşa iddiaları! Adaylardan birisi...
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