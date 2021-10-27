ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖGG Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

ÖGG sınav sonuçları sorgulaması an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Devlet kadrosunda görev almak isteyen binlerce aday "94. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, 2021 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte konuya dair tüm detaylar...