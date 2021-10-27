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Giriş Tarihi: 28.10.2021 00:42 Son Güncelleme: 28.10.2021 00:42

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖGG Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖGG Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

ÖGG sonuçları 2021 için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı, 17 Ekim tarihinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Ekim ayının son günlerine yaklaşırken konuya yönelik araştırmalar ise bu kapsamda hız kazanmış oldu. Kamuda ve özel sektörde çalışma imkanı bulan vatandaşların katılım gösterdiği sınavla ilgili olarak “2021 ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. 94. ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

ÖGG sınav sonuçları sorgulaması an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Devlet kadrosunda görev almak isteyen binlerce aday "94. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, 2021 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte konuya dair tüm detaylar...

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavının sonuçları Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları için gözler EGM’de!

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

  • Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
  • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
  • Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
  • Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
  • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
  • Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
  • Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.

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