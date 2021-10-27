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Giriş Tarihi: 27.10.2021 08:05 Son Güncelleme: 27.10.2021 08:05

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim reyting sonuçları ile Ada Masalı, Masterchef, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim reyting sonuçları ile Ada Masalı, Masterchef, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Salı akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 26 Ekim yayın akışına göre Star TV'de Ada Masalı, TV 8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Gecenin galibi ise merak konusu oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok program ve dizi, reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Baba Parası isimli film gösterilirken Star TV'de Ada Masalı, TV 8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Bilindiği gibi, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Ada Masalı, Masterchef ve Masumlar Apartmanı reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 26 Ekim reyting sonuçları hakkında bilgiler

26 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

26 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

25 Ekim'in reyting sonuçları ise şu şekilde...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 25 EKİM

  1. YASAK ELMA
  2. KALP YARASI
  3. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
  4. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
  5. YASAK ELMA (ÖZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI - 25 EKİM

  1. YASAK ELMA
  2. MASTERCHEF TÜRKİYE
  3. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
  4. YASAK ELMA (ÖZET)
  5. KALP YARASI

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim reyting sonuçları ile Ada Masalı, Masterchef, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?
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