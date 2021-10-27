Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim reyting sonuçları ile Ada Masalı, Masterchef, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok program ve dizi, reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV'de Baba Parası isimli film gösterilirken Star TV'de Ada Masalı, TV 8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Bilindiği gibi, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Ada Masalı, Masterchef ve Masumlar Apartmanı reyting sonuçları belli oldu mu? İşte, 26 Ekim reyting sonuçları hakkında bilgiler