TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu sonucunda yapılması istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım Danilo Şef'in hazırladığı tabağı en başarılı şekilde yapmak için mücadele vererek eleme adayı olmamak için mücadele verdi.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin son dakika şöyle;