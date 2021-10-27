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Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:45 Son Güncelleme: 27.10.2021 09:48

Trabzonspor'a Bakasetas müjdesi!

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’a Bakasetas müjdesi!

Trabzonspor haberleri... Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Sol arka adalesinde sertlik nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyen Yunan yıldızın bugün takımla antrenman yapacağı bildirildi.

Trabzonspor, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana sakatlıkları devam eden Peres ve Trondsen ile sağ dizine darbe alıp MR çektirmeye giden Denswil, arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny katılmadı.

Nwakaeme de ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı. Abdulkadir Parmak ve Koita'nın bugün takıma tam olarak katılacağı belirtilirken, sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın da bugün takımla antrenman yapacağı bildirildi

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Trabzonspor'a Bakasetas müjdesi!
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