Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklanıyor! (27 Ekim 2021) Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Salgının ilk günlerinden itibaren paylaşılan günlük korona tablosu 27 Ekim tarihinde de binlerce kişinin gündemine gelirken akşam saatleriyle beraber "Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre; 24 saatte 29 bin 643 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak bugünün günlük korona tablosuna çevrildi. Peki, Bugün Türkiye coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte detaylar...