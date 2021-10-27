Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklanıyor! (27 Ekim 2021) Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Salgının ilk günlerinden itibaren paylaşılan günlük korona tablosu 27 Ekim tarihinde de binlerce kişinin gündemine gelirken akşam saatleriyle beraber "Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre; 24 saatte 29 bin 643 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak bugünün günlük korona tablosuna çevrildi. Peki, Bugün Türkiye coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte detaylar...
VAKA SAYISI: 29 bin 643
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467
VAKA SAYISI: 27 bin 663
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824
VAKA SAYISI: 24 bin 792
VEFAT SAYISI: 195
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 26 bin 217
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663
VAKA SAYISI: 28 bin 192
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302
VAKA SAYISI: 28 bin 465
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160