Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklanıyor! (27 Ekim 2021) Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 18:47 Son Güncelleme: 27.10.2021 18:48

Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklanıyor! (27 Ekim 2021) Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklanıyor! 27 Ekim 2021 Türkiye’de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Ülkemizde salgında son duruma ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu bugün de binlerce kişinin merak konusu haline geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloyla beraber Türkiye corona virüs vaka sayısı da kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Hal böyleyken "27 Ekim 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…

Salgının ilk günlerinden itibaren paylaşılan günlük korona tablosu 27 Ekim tarihinde de binlerce kişinin gündemine gelirken akşam saatleriyle beraber "Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre; 24 saatte 29 bin 643 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak bugünün günlük korona tablosuna çevrildi. Peki, Bugün Türkiye coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 643

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467

25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 663

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 217

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663



22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 192

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 465

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160

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Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklanıyor! (27 Ekim 2021) Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
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