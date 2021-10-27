Bu sene Cumhuriyet Bayramı Arefesi 28 Ekim Perşembe gününe denk gelirken kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Genellikle resmi tatillerde kapalı olan kurumlarının yarım gün çalışması bekleniyor. Uzun süredir kargo bekleyen veya kargo göndermek isteyen vatandaşlar konuya yönelik "Yarın kargolar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim tarihinde kargolar çalışıyor mu? İşte tüm detaylar...
28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın PTT kargo yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak.
28 Ekim'de kargo şirketleri açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak. Yarım gün olan zamanlarda kargo firmalarına göre çalışma sistemleri değişebiliyor.
PTT 'ler 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Öğleden önce yapılacak çalışma sonrası mesai öğle saatinde bitecek. 29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2021 günü başlayacak.