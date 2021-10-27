YARIN PTT KARGO AÇIK MI?

28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın PTT kargo yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim'de kargo şirketleri açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak. Yarım gün olan zamanlarda kargo firmalarına göre çalışma sistemleri değişebiliyor.