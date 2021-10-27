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Giriş Tarihi: 27.10.2021 21:55 Son Güncelleme: 27.10.2021 21:57

Yarın 28 Ekim kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Yarın Perşembe günü 28 Ekim’de kargolar çalışacak mı?

Yarın 28 Ekim kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Yarın Perşembe günü 28 Ekim’de kargolar çalışacak mı?

Kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Perşembe günü öncesinde araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği biliniyor. Kargo teslimi için gün sayan vatandaşlar ise konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz senelerde bazı kargo firmaları yarım gün tatil uygulamıştı. Peki, Yarın 28 Ekim kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Yarın 28 Ekim’de kargolar çalışacak mı? İşte Kargo çalışma saatleri 2021!

Bu sene Cumhuriyet Bayramı Arefesi 28 Ekim Perşembe gününe denk gelirken kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Genellikle resmi tatillerde kapalı olan kurumlarının yarım gün çalışması bekleniyor. Uzun süredir kargo bekleyen veya kargo göndermek isteyen vatandaşlar konuya yönelik "Yarın kargolar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim tarihinde kargolar çalışıyor mu? İşte tüm detaylar...

YARIN PTT KARGO AÇIK MI?

28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın PTT kargo yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim'de kargo şirketleri açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak. Yarım gün olan zamanlarda kargo firmalarına göre çalışma sistemleri değişebiliyor.

PTT 28 EKİM VE 28 EKİM'DE AÇIK MI?

PTT 'ler 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Öğleden önce yapılacak çalışma sonrası mesai öğle saatinde bitecek. 29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2021 günü başlayacak.

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Yarın 28 Ekim kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Yarın Perşembe günü 28 Ekim’de kargolar çalışacak mı?
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