Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim’de İETT, otobüs, metro ve metrobüs toplu taşımalar bedava mı, ücretsiz mi olacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 22:19

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim’de İETT, otobüs, metro ve metrobüs toplu taşımalar bedava mı, ücretsiz mi olacak?

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim’de İETT, otobüs, metro ve metrobüs toplu taşımalar bedava mı, ücretsiz mi olacak?

Resmi tatillerde genel olarak toplu taşımaların ücretsiz olmasından kaynaklı binlerce vatandaş 28-29 Ekim 2021 yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabını internet üzerinden araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi tüm Türkiye’de büyük coşkuyla kutlanacak olan milli bayramımızda etkinlikler düzenlenecek ve Cumhuriyet Bayramı 98. Yıl dönümünde kutlanacak. Peki, 28 Ekim bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim’de İETT, otobüs, metro ve metrobüsler bedava mı, ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar…

28 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak sorusu şimdiden araştırılmaya başlandı. 29 Ekim tam gün 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil olarak ilan edildi. 98 yıldır törenlerle kutlanan bu anlamlı günde toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş detayları merak ediyor. Peki, 29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüsler bedava mı olacak? İşte konuyla ilgili gelen son dakika açıklamasının detayları...

29 Ekim’de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

28 - 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim için toplu taşıma için ücretsiz olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

29 Ekim’de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

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Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim’de İETT, otobüs, metro ve metrobüs toplu taşımalar bedava mı, ücretsiz mi olacak?
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