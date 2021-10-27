Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim’de İETT, otobüs, metro ve metrobüs toplu taşımalar bedava mı, ücretsiz mi olacak?

28 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak sorusu şimdiden araştırılmaya başlandı. 29 Ekim tam gün 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil olarak ilan edildi. 98 yıldır törenlerle kutlanan bu anlamlı günde toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş detayları merak ediyor. Peki, 29 Ekim'de toplu taşımalar ücretsiz mi? 28-29 Ekim'de otobüsler bedava mı olacak? İşte konuyla ilgili gelen son dakika açıklamasının detayları...
28 - 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
28 Ekim için toplu taşıma için ücretsiz olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.