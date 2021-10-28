Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim 2021 Kutlama Mesajları ve Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri | 98. yıldönümüne özel, en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri burada!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 17:46

29 Ekim 2021 Kutlama Mesajları ve Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri | 98. yıldönümüne özel, en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri burada!

29 Ekim 2021 Kutlama Mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri | 98. yıldönümüne özel, en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri burada!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tam 98 sene önce Cumhuriyet’in ilan edilmesi 98. Yıl dönümünde de 29 Ekim mesajları ve sözleri ile kutlanıyor. Milli Bayramımıza birkaç saat kala gerek sosyal medyada gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılmak için bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaracak metin ve görseller araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli, Atatürk ve Bayrak görselleriyle 29 Ekim mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte en güzel, kısa, uzun, bayraklı, resimli veya resimsiz 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri…

En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri için akşam saatleriyle beraber araştırmalar da artış gösterdi. Vatandaşlar bu kutlu günde çeşitli mecralardan paylaşmak üzere araştırmalarını sürdürüyor. Hal böyleyken bu başlık altında en güzel, kısa, uzun, anlamlı, Atatürk ve Bayrak resimli seçenekleriyle 29 Ekim mesajları ve sözlerini bir araya derledik. İşte uzun, kısa ve birbirinden güzel 98. Yıl dönümüne özel 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

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29 Ekim 2021 Kutlama Mesajları ve Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri | 98. yıldönümüne özel, en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri burada!
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