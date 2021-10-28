Sağlık kuruluşlarına gidecek olan vatandaşlar hastane çalışma saatleri sorgulaması yapıyor. 28 Ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün çalışırken hastanelerin çalışma durumu değişiyor. Resmi tatil olan 29 Ekim öncesi 28 Ekim'in yarım gün olması sebebiyle Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Perşembe hastaneler saat kaça kadar açık? İşte hastane çalışma saatleri
Bugün (28 Ekim) tüm yurtta hastaneler öğlene kadar hizmet verecek. Öğlenden sonra ise nöbet sistemi ile çalışılacak. 1 Kasım Pazartesi günü hastaneler normal çalışma saatlerine dönecek.
Aynı şekilde hastanelerin poliklinik servisleri de öğlene kadar açık olacak. Öğlenden sonra randevulu hasta kabul edilmeyecek. Acil servisler ise her zaman olduğu gibi yine açık olacak.
Hastaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.
Hastaneler resmi tatillerde hizmet vermediği için 28 Ekim 2021 tarihinde öğlene kadar hizmet verecek öğleden sonra ise kapalı olacak. Ancak hastanelerin aşı birimleri ve acil servisleri resmi tatil boyunca hizmet vermeye devam edecek.
Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.