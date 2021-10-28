Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Perşembe hastaneler saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:40 Son Güncelleme: 28.10.2021 09:40

Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Perşembe hastaneler saat kaça kadar açık?

Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Perşembe hastaneler saat kaça kadar açık?

Resmi tatilden bir gün öncesine denk gelen 28 Ekim’de hastane çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık problemleri sebebiyle hastane ve sağlık ocaklarında muayene olmak isteyen vatandaşlar bugün hastaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Peki Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Perşembe hastaneler saat kaça kadar açık? İşte hastane çalışma saatleri 2021

Sağlık kuruluşlarına gidecek olan vatandaşlar hastane çalışma saatleri sorgulaması yapıyor. 28 Ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün çalışırken hastanelerin çalışma durumu değişiyor. Resmi tatil olan 29 Ekim öncesi 28 Ekim'in yarım gün olması sebebiyle Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Perşembe hastaneler saat kaça kadar açık? İşte hastane çalışma saatleri

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

Bugün (28 Ekim) tüm yurtta hastaneler öğlene kadar hizmet verecek. Öğlenden sonra ise nöbet sistemi ile çalışılacak. 1 Kasım Pazartesi günü hastaneler normal çalışma saatlerine dönecek.

Aynı şekilde hastanelerin poliklinik servisleri de öğlene kadar açık olacak. Öğlenden sonra randevulu hasta kabul edilmeyecek. Acil servisler ise her zaman olduğu gibi yine açık olacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Hastaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler resmi tatillerde hizmet vermediği için 28 Ekim 2021 tarihinde öğlene kadar hizmet verecek öğleden sonra ise kapalı olacak. Ancak hastanelerin aşı birimleri ve acil servisleri resmi tatil boyunca hizmet vermeye devam edecek.

28 EKİM HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika haberleri | Zincir marketlerin oyunu belgelendi: Fahiş fiyatı birlikte belirlediler
Son dakika haberler | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar, kaç dolar?
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sözünü vermişti Yarın açılıyor; İşte yeni AKM
SON DAKİKA | Yeni asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar
Son dakika! Türkiye ve ABD heyetleri ilk F-35 toplantısını tamamladı: Görüşmeler olumlu geçti
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Son dakika haberi: Şebnem Şirin boğazı kesilerek vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Perşembe hastaneler saat kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA