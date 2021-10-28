Kurtarıcı Vedat!

Eski forvetini tekrar gündemine alan sarı-lacivertli yönetimin, ara transfer döneminde İtalyan ekibine kiralama teklifi ile gideceği bildirildi
Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürerken Vedat Muriqi'in ismi yine gündemin tepesine oturdu. Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi. 27 yaşındakigolcünün ilk tercihinineski takımıFenerbahçe olduğu,ailesinin de tekrarİstanbul'da yaşamayı çok istediğibelirtildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında. Kanarya, 2019 yaz transferdöneminde Çaykur Rizespor'dankadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezonsonra Lazio'ya 18.5 milyon Eurobonservis bedeli ile satmıştı.
PELKAS'A SÜRPRİZ PARTİ
F.BAHÇE'NIN dünkü idmanı sonrasında 28 yaşına giren Dimitris Pelkas için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Pereira, Yunan futbolcuya elleriyle pasta yedirdi. Tecrübeli oyuncu da bu jestten ötürü teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
SERDAR AZİZ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
FENERBAHÇE, dün yaptığı antrenmanla Konya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı. Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. Süper Lig'de üst üste oynadığı karşılaşmalarda Trabzonpor'a 3-1, Alanyaspor'a da 2-1 yenilen Kanarya, cumartesi günü deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek kötü gidişine son vermeyi hedefliyor.