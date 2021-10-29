Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için otele girmek isterken kapıda tartaklanmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için otele girmek isterken kapıda tartaklanmıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için otele girmek isterken kapıda tartaklanmıştır?

A) Cilalı İbo

B) Turist Ömer

C) Keloğlan

D) Tarkan

Cevap: B) Turist Ömer