AÖF Açıköğretim sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2021!

AÖF sınav tarihleri ile beraber sınavların online olup olmayacağı konusu açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Birçok öğrenci sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda sınavların çevrimiçi yapılmasını talep ediyor. Öte yandan "2021 AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte AÖF sınav tarihleri ve tüm detaylar...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
AÖF YKS EK TERCİH KAYITLARI DEVAM EDİYOR
AÖF YKS ek tercih kayıtları 26 Ekim 2021 Salı günü saat 09:00'da başladı ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar devam edecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.