Borsa İstanbul çalışma saatleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde araştırılıyor. Bilindiği üzere; yılın belirli günlerinde çalışmayan Borsa İstanbul için "Bugün borsa açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda borsa açık mı olacak?" sorularının yanıtları da gündeme geldi. Bu başlık altından; 29 Ekim borsa çalışma saatleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.
29 EKİM BORSA KAPALI MI?
Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak.
BORSA İSTANBUL 29 EKİM'DE AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 29 Ekim'de özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için 28 Ekim gününün yarım gün ve Cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.
BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?
Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.