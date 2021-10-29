Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 08:17

Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?

Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri merak konusu oldu. Bu kapsamda; sabah saatleri itibarıyla “Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?” gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. 29 Ekim’in resmi tatil olmasından dolayı hastane ve sağlık ocaklarında işleri olan vatandaşlar konu ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Peki; hastaneler bugün açık mı, sağlık ocağı bugün açık mı çalışıyor mu? İşte yanıtı!

"Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?" sorularının yanıtları, Cumhuriyet Bayramı gününde merak edilmeye başlandı. Çeşitli sağlık problemleri ya da kontroller nedeniyle buralarda işleri olan vatandaşlar resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Buna göre; ; hastaneler bugün açık mı, sağlık ocağı bugün açık mı çalışıyor mu?

29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin 29 Ekim'de resmi tatil nedeniyle sadece acil bölümleri hizmet verecektir. 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle bugün de yarım gün olarak hizmet verdikten sonra acil bölümleri hariç hastanelerin diğer bölümleri kapalı olacaktır.

Ancak aşı ile ilgili işlemler ara vermeden devam edecek. Aşı randevusu olan vatandaşların 28 ve 29 Ekim için herhangi bir erteleme yapmasına gerek yoktur.

29 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocaklarının da acil ve aşı bölümleri 29 Ekim'de hizmet vermeye devam edecek. Bu sistem 28 Ekim öğleden sonradan itibaren geçerli olacaktır.

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Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?
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