Giriş Tarihi: 29.10.2021 08:17

Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde sağlık ocağı ve hastane çalışma saatleri merak konusu oldu. Bu kapsamda; sabah saatleri itibarıyla “Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?” gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. 29 Ekim’in resmi tatil olmasından dolayı hastane ve sağlık ocaklarında işleri olan vatandaşlar konu ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Peki; hastaneler bugün açık mı, sağlık ocağı bugün açık mı çalışıyor mu? İşte yanıtı!

"Bugün hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı?" sorularının yanıtları, Cumhuriyet Bayramı gününde merak edilmeye başlandı. Çeşitli sağlık problemleri ya da kontroller nedeniyle buralarda işleri olan vatandaşlar resmi tatil olmasından dolayı hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Buna göre; ; hastaneler bugün açık mı, sağlık ocağı bugün açık mı çalışıyor mu?