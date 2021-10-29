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Giriş Tarihi: 29.10.2021 14:23 Son Güncelleme: 30.10.2021 17:39

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi. 8 bin polis alımına ilişkin mülakat ve sınav aşamalarının tamamlanması ile birlikte adaylar POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Bilindiği üzere; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2021 POMEM mülakat sonuçları erişime açılacak.

POMEM sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi. 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından uzun bir süre geçmesi nedeniyle konu ile ilgili araştırmalar da yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Bu başlık altından; 2021 POMEM sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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