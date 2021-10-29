Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün bankalar açık mı, 29 Ekim Cuma günü kapalı mı olacak? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim 2021 bankalar çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 07:10 Son Güncelleme: 29.10.2021 14:28

Bugün bankalar açık mı, 29 Ekim Cuma günü kapalı mı olacak? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim 2021 bankalar çalışacak mı?

Bugün bankalar açık mı, 29 Ekim Cuma günü kapalı mı olacak? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim 2021 bankalar çalışacak mı?

Bankalarda bugün işlem yapması gereken binlerce kişi akşam saatleriyle beraber “Bugün 29 Ekim’de bankalar açık mı, kapalı mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümü gerçekleşecek. Bu gibi resmi tatillerde çeşitli kurum ve kuruluşlarda resmi tatil ilan edildi. Peki, Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı? İşte detaylar...

Finansal işlemler nedeniyle bugün bankaya başvurması gereken vatandaşlar 29 Ekim banka çalışma saatleri araştırmasına çıktı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok milli bayramda olduğu gibi gerek özel sektör gerekse kamu çalışanlarına resmi tatil ilan edilmişti. Hal böyle olunca "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 29 Ekim Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı? İşte detaylar...

29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
Takıntılı sevgiliden akılalmaz intikam! Erkek arkadaşının hayatını kabusa çevirdi
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
Son dakika... Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor
Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı
Son dakika: Güzel oyuncu Cemre Baysel hasta yatağından paylaştı: Bir yıldır benimle yaşayan şeyden kurtuldum!
AKM açılışında sosyal medya Meral Akşener'i konuştu! AVM açılacağını iddia etmişti
Son dakika: Balotelli'den şok sözler! "Sergen Yalçın'ın yaptığı cahillikti"
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İl il, bölge bölge sıralandı! 8 derece birden düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün bankalar açık mı, 29 Ekim Cuma günü kapalı mı olacak? Cumhuriyet Bayramı’nda 29 Ekim 2021 bankalar çalışacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA