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Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:30

Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Ömer, Şengül’e öfkeleniyor!

Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Ömer, Şengül’e öfkeleniyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim yeni bölüm merakla bekleniyor. Cumartesi akşamları yayınlanan yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümde Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacak tüm detaylar…

Kardeşlerim 26.yeni bölüm izleyiciyle ATV'de buluşacak. Bu akşam 26. Yeni bölüm ekrana gelecek olup beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir.

Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar.

Harika'ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersizdir.

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Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Ömer, Şengül’e öfkeleniyor!
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