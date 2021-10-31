Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 31.10.2021 19:39 Son Güncelleme: 31.10.2021 19:40

31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları

31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Dünya genelinde 1 yıldan fazla sürerdir vakaları tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde teşhisi konulan ilk kovid-19 vakasından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu bilgilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 23 bin 948 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları merak konusu olarak “31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılıyor. 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugün yayınlanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre "31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU VE GÜNCEL VAKA - VEFAT RAKAMLARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ekim koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs verileri şöyle;

31 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 948

VEFAT SAYISI: 201

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175

30 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 096

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 632

29 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 409

VEFAT SAYISI: 209

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 846

28 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 528

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651

27 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 896

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542

26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 643

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467

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31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
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