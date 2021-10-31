31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugün yayınlanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre "31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ekim koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 23 bin 948
VEFAT SAYISI: 201
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175
VAKA SAYISI: 23 bin 096
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 632
VAKA SAYISI: 24 bin 409
VEFAT SAYISI: 209
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 846
VAKA SAYISI: 25 bin 528
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651
VAKA SAYISI: 26 bin 896
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542
VAKA SAYISI: 29 bin 643
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467