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Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:45 Son Güncelleme: 31.10.2021 18:50

Ali Akman attı, NEC Nijmegen kazandı!

Ali Akman attı, NEC Nijmegen kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, sahasında Groningen'i 3-0 mağlup etti. NEC Nijmegen'in ilk golünü milli futbolcu Ali Akman kaydetti.

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, Groningen'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip NEC Nijmegen, 3-0 kazandı. NEC Nijmegen'e 3 puanı getiren golleri 45'te Ali Akman, 55'te Elayis Tavsan ve 90'da Jonathan Okita kaydeti.

NEC Nijmegen formasıyla bu sezon 11. maçta 3. golünü atan milli futbolcu Ali Akman, ilk golde harika bir vücut çalımıyla kaleciyi yatırıp topu boş ağlara gönderdi.

Bu sonuçala NEC Nijmegen 17 puana yükselirken Groningen 10 puanda kaldı.

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Ali Akman attı, NEC Nijmegen kazandı!
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