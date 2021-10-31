Günlük korona tablosu ile (30 Ekim) vaka sayısı açıklandı! Dünün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu bugün de vaka sayısı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Her gün akşam saatleriyle beraber bakanlık resmi sitesi üzerinden veriler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu noktada ise "Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıkmış, 209 kişi ise yaşamını yitirmişti. İşte 30 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı son durum...
"30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli."
VAKA SAYISI: 24 bin 409
VEFAT SAYISI: 209
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 846
VAKA SAYISI: 25 bin 528
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651
VAKA SAYISI: 26 bin 896
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542
VAKA SAYISI: 29 bin 643
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467
VAKA SAYISI: 27 bin 663
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824
VAKA SAYISI: 24 bin 792
VEFAT SAYISI: 195
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403