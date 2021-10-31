Günlük korona tablosu ile (30 Ekim) vaka sayısı açıklandı! Dünün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu bugün de vaka sayısı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Her gün akşam saatleriyle beraber bakanlık resmi sitesi üzerinden veriler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu noktada ise "Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıkmış, 209 kişi ise yaşamını yitirmişti. İşte 30 Ekim günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı son durum...