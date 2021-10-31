POMEM sonuçları için heyecan dorukta. Sözlü mülakat sonuçları için kritik sürece girilirken bir öğrencinin konu ile ilgili sorusu üzerine Bakan Soylu, POMEM mülakat sonuçları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Hal böyle olunca; "27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte sözlü mülakat sonuçları hakkında son gelişmeler!
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konuyla ilgili kritik açıklama Bakan Soylu'dan geldi. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt veren Bakan Soylu, "Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" dedi.
POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.