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Giriş Tarihi: 31.10.2021 08:36 Son Güncelleme: 31.10.2021 08:36

VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?

VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen burs imkanından yararlanmak isteyenler sürece yönelik araştırmalarını sürdürüyor. 15 Ekim tarihinde başlayan ortaöğrenim VGM burs başvurusu 30 Ekim tarihinde sona ererken gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi. Konu ile ilgili geçtiğimiz aylarda kurum tarafından da açıklama yapılmış olup VGM burs başvuru tarihleri de belli olmuştu. Peki; VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak ve nereden? İşte VGM burs başvuruları ile ilgili son bilgiler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs imkanı ile ilgili son bilgiler merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuruları sona ermiş olup üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs başvuru süreci ise henüz başlamadı. Bu kapsamda; "VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak ve nereden?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler için işte VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022!

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yayınlanan takvime göre, yükseköğrenim burs başvuruları 01 Kasım 2021'de başlayacak. 15 Kasım'da sona erecek.

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak?
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