Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs imkanı ile ilgili son bilgiler merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuruları sona ermiş olup üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs başvuru süreci ise henüz başlamadı. Bu kapsamda; "VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak ve nereden?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler için işte VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022!
VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yayınlanan takvime göre, yükseköğrenim burs başvuruları 01 Kasım 2021'de başlayacak. 15 Kasım'da sona erecek.
2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ
VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021
VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.
VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.