Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Kira artışının yanı sıra emekli memur zammı için de kritik konu olan bu oran aslında birçok ücretin miktarını belirliyor. Ekim ayının sona ermesiyle beraber gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Peki, 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…