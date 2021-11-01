Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Kira artışının yanı sıra emekli memur zammı için de kritik konu olan bu oran aslında birçok ücretin miktarını belirliyor. Ekim ayının sona ermesiyle beraber gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Peki, 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!
Ankete göre, ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Aylık TÜFE Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|11,47
|1,48
|1,68
|Şubat
|11,74
|0,77
|0,91
|Mart
|12,63
|1,09
|1,08
|Nisan
|14,02
|1,79
|1,68
|Mayıs
|14,77
|1,39
|0,89
|Haziran
|14,99
|1,46
|1,94
|Temmuz
|16,09
|1,62
|1,80
|Ağustos
|16,79
|0,72
|1,12
|Eylül
|18,02
|1,34
|1,25
|Ekim
|19,30
|2,50