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Giriş Tarihi: 1.11.2021 17:48 Son Güncelleme: 1.11.2021 17:48

Asgari ücret ve emekli zammını belirleyecek... Ekim Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ve emekli zammını belirleyecek... Ekim Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon oranı için binlerce kişi gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve bu kapsamda göre; gerek memur zam oranı gerekse kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Kira artışının yanı sıra emekli memur zammı için de kritik konu olan bu oran aslında birçok ücretin miktarını belirliyor. Ekim ayının sona ermesiyle beraber gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Peki, 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

Ankete göre, ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Aylık TÜFE Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 11,47 1,48 1,68
Şubat 11,74 0,77 0,91
Mart 12,63 1,09 1,08
Nisan 14,02 1,79 1,68
Mayıs 14,77 1,39 0,89
Haziran 14,99 1,46 1,94
Temmuz 16,09 1,62 1,80
Ağustos 16,79 0,72 1,12
Eylül 18,02 1,34 1,25
Ekim 19,30 2,50

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