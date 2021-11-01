Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 1.11.2021 17:42 Son Güncelleme: 1.11.2021 17:43

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu!

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu!

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirmesi yapılan üniversite adayları “DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?” diye araştırmaya koyuldu. Üniversite ek kayıt tarihleri, ÖSYM’nin son açıklamaları ışığında netlik kazanıyor. DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ve adayların merak ettiği soruların yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi!

DGS puanı ile 15-21 Ekim tarihlerinde tercihte bulunan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bunun üzerine yerleştirmesi yapılan üniversite adayları "DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" diye araştırmaya koyuldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlayacak olan öğrenciler, önümüzdeki günlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. İşte DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ve e-kayıt ekranı!

DGS EK TERCİH ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

27 Ekim tarihinde açıklanan tercih sonuçları sonrası ek tercih kayıt tarihi yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden DGS ek tercih online kayıtları 2-3 Kasım tarihleri arasında alınacak. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin ders kayıt işlemlerini yapabilecekler.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

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DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu!
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