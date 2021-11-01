DGS puanı ile 15-21 Ekim tarihlerinde tercihte bulunan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bunun üzerine yerleştirmesi yapılan üniversite adayları "DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" diye araştırmaya koyuldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlayacak olan öğrenciler, önümüzdeki günlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. İşte DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ve e-kayıt ekranı!
DGS EK TERCİH ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
27 Ekim tarihinde açıklanan tercih sonuçları sonrası ek tercih kayıt tarihi yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden DGS ek tercih online kayıtları 2-3 Kasım tarihleri arasında alınacak. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin ders kayıt işlemlerini yapabilecekler.
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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