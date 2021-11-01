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Giriş Tarihi: 1.11.2021 07:59

En son Sneijder'de olmuştu! Morutan atıyor Galatasaray'ın kasası doluyor

UĞUR ÇEM
En son Sneijder’de olmuştu! Morutan atıyor Galatasaray’ın kasası doluyor

Galatasaray'ın süper Rumeni Olimpiu Morutan, takımı taşımaya devam ediyor. Gaziantep FK karşılaşmasında ilk yarının son dakikasında sahneye çıkan Morutan, attığı güzel golle takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray, bu galibiyetle lider Trabzonspor ile arasındaki farkı korudu. Morutan attığı gollerle kasayı doldurdu! Morutan, taraftara Sneijder'i hatırlattı.

Sezon başında Romanya'dan transfer edilen Morutan, Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazandı. Uzaktan attığı klas gollerle dikkat çeken Morutan, Romanya milli takım aday kadrosuna da çağrıldı. İlk kez Göztepe karşılaşmasında golle tanışan Morutan, daha sonra Rize filelerini sarsmıştı.

Dün akşam attığı harika golle takımını 1-0 öne geçiren Morutan'ın gol attığı veya asist yaptığı maçlarda Galatasaray kaybetmiyor!

MORUTAN GALATASARAY'IN KASASINI DOLDURDU!

Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı yaptığı maçlarda kaybetmeyen Galatasaray (3 galibiyet 1 beraberlik) bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı.

Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alıp uzak köşeye göndererek ağları sarsan Olimpiu Morutan, katkısıyla bu sezon Galatasaray'ın kasasını dolduruyor.

Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda sarı-kırmızılılar hiç kaybetmedi. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a 10 puan (3G-1B) kazandırırken, 8 milyon 750 bin TL de kasa kolaylığı sağladı.

Bu arada Morutan, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de ilk yarılarda attığı en geç golü Gaziantep FK filelerine gönderdİ.

Wesley Sneijder'in ilk geldiği sezon gol attığı maçlarda Galatasaray, kaybetmiyordu. Sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları Morutan'ın Sneijder'den sonra Galatasaray'a gelmiş en iyi 10 numara olduğu konusunda yorumlar yaptı.

Bu sezon 11'de şans bulmakta zorlanan Sofiane Feghouli, dün de ikinci yarıda oyuna girip eski günlerini hatırlatan bir performansla şovunu yaptı.

73. dakikada kendi yarı alanından gönderdiği nefis pasla savunma arkasına sarkan Kerem'e golü attıran Cezayirli yıldız, tribünlerden alkış aldı.

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En son Sneijder'de olmuştu! Morutan atıyor Galatasaray'ın kasası doluyor
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